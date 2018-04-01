Повєткін жорстко нокаутував Прайса. ВІДЕО

Алєксандр Повєткін (ліворуч) відправляє в нокаут Девіда Прайса



Російський важковаговик Олександр Повєткін переміг британця Девіда Прайса нокаутом в п'ятому раунді.

Це 34-я перемога росіянина на професійному рингу при одній поразці.

Для Прайса поразка стала п'ятю в 27 боях.

Бій пройшов на стадіоні Міленіум в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа і Джозефа Паркера.