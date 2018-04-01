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231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 02:39
Повєткін жорстко нокаутував Прайса. ВІДЕО
|Алєксандр Повєткін (ліворуч) відправляє в нокаут Девіда Прайса
Російський важковаговик Олександр Повєткін переміг британця Девіда Прайса нокаутом в п'ятому раунді.
Це 34-я перемога росіянина на професійному рингу при одній поразці.
Для Прайса поразка стала п'ятю в 27 боях.
Бій пройшов на стадіоні Міленіум в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа і Джозефа Паркера.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій