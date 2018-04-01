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01.04.2018  02:39

Повєткін жорстко нокаутував Прайса. ВІДЕО

Алєксандр Повєткін (ліворуч) відправляє в нокаут Девіда Прайса


Російський важковаговик Олександр Повєткін переміг британця Девіда Прайса нокаутом в п'ятому раунді.

Це 34-я перемога росіянина на професійному рингу при одній поразці.

Для Прайса поразка стала п'ятю в 27 боях.

Бій пройшов на стадіоні Міленіум в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа і Джозефа Паркера.





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