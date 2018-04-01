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803 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 09:18
Джошуа переміг Паркера та завоював усі пояси, які колись належали Кличку
|Ентоні Джошуа
Британський боксер Ентоні Джошуа суперважкої категорії переміг новозеландця Джозефа Паркера та став чемпіоном світу за чотирма версіями - WBO, IBF, IBO та WBA.
Для визначення переможця бою, який пройшов на стадіоні Мілленіум у Кардіффі, боксери пройшли усю дистанцію - усі судді віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110 та 119:109.
Зазначимо, що Джошуа відібрав у Паркера титул WBA.
Таким чином, британець завоював усі чотири пояси, які колись належали Володимиру Кличку і які він втратив після поразки від Тайсона Ф'юрі восени 2015-го.
Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Кличка у поєдинку у квітні 2017 року.
Варто додати, що в андеркарді бою Джошуа - Паркер росіянин Алєксандр Повєткін нокаутував британця Девіда Прайса.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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