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01.04.2018  09:18

Джошуа переміг Паркера та завоював усі пояси, які колись належали Кличку

 Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа суперважкої категорії переміг новозеландця Джозефа Паркера та став чемпіоном світу за чотирма версіями - WBO, IBF, IBO та WBA. 

Для визначення переможця бою, який пройшов на стадіоні Мілленіум у Кардіффі, боксери пройшли усю дистанцію - усі судді віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110 та 119:109. 

Зазначимо, що Джошуа відібрав у Паркера титул WBA.

Таким чином, британець завоював усі чотири пояси, які колись належали Володимиру Кличку і які він втратив після поразки від Тайсона Ф'юрі восени 2015-го. 

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Кличка у поєдинку у квітні 2017 року. 

Варто додати, що в андеркарді бою Джошуа - Паркер росіянин Алєксандр Повєткін нокаутував британця Девіда Прайса.





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