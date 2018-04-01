Джошуа переміг Паркера та завоював усі пояси, які колись належали Кличку

Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа суперважкої категорії переміг новозеландця Джозефа Паркера та став чемпіоном світу за чотирма версіями - WBO, IBF, IBO та WBA.

Для визначення переможця бою, який пройшов на стадіоні Мілленіум у Кардіффі, боксери пройшли усю дистанцію - усі судді віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110 та 119:109.

Зазначимо, що Джошуа відібрав у Паркера титул WBA.

Таким чином, британець завоював усі чотири пояси, які колись належали Володимиру Кличку і які він втратив після поразки від Тайсона Ф'юрі восени 2015-го.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Кличка у поєдинку у квітні 2017 року.

Варто додати, що в андеркарді бою Джошуа - Паркер росіянин Алєксандр Повєткін нокаутував британця Девіда Прайса.