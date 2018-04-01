Вайлдер - Джошуа: Давай, крихітко, давай зробимо це
|Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій ваговій категорії Деонтей Вайлдер викликав на бій Ентоні Джошуа після його перемоги над Джеффом Паркером.
Одразу після того, як судді оголосили британця переможцем зустрічі у Кардіффі 31 березня, Вайлдер емоційно відреагував на його успіх.
"Давай зробимо це, крихітко. Чи хочу я стати абсолютним чемпіоном світу? IBO, WBO, IBF, WBA...Це не питання популярності або хайпу - це бізнес. Отож, давай організуємо все", - вигукнув американець.
"Я не можу дочекатися! Час настав - ти казав, що хочеш цього бою, Джошуа, так давай зробимо все!", - цитує Вайлдера BoxingScene.
Нагадаємо, що завдяки перемозі по очках над Паркером Джошуа завоював усі чотири пояси, які колись належали Володимиру Кличку і які він втратив після поразки від Тайсона Ф'юрі восени 2015-го.
Раніше Вайлдер нокаутував Ортіса та захистив титул WBC.
Також раніше Вайлдер висловлював впевненість, що Джошуа не вийде на бій із ним.
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