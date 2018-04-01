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01.04.2018  10:58

Вайлдер - Джошуа: Давай, крихітко, давай зробимо це

 Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій ваговій категорії Деонтей Вайлдер викликав на бій Ентоні Джошуа після його перемоги над Джеффом Паркером.

Одразу після того, як судді оголосили британця переможцем зустрічі у Кардіффі 31 березня, Вайлдер емоційно відреагував на його успіх.

"Давай зробимо це, крихітко. Чи хочу я стати абсолютним чемпіоном світу? IBO, WBO, IBF, WBA...Це не питання популярності або хайпу - це бізнес. Отож, давай організуємо все", - вигукнув американець. 

"Я не можу дочекатися! Час настав - ти казав, що хочеш цього бою, Джошуа, так давай зробимо все!", - цитує Вайлдера BoxingScene

Нагадаємо, що завдяки перемозі по очках над Паркером Джошуа завоював усі чотири пояси, які колись належали Володимиру Кличку і які він втратив після поразки від Тайсона Ф'юрі восени 2015-го. 

Раніше Вайлдер нокаутував Ортіса та захистив титул WBC.

Також раніше Вайлдер висловлював впевненість, що Джошуа не вийде на бій із ним.





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