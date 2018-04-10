СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 21:55
Ще один українець може вийти на титульний бій
|Сергій Богачук
Український боксер напівсередній ваговій категорії Сергій Богачук незабаром вийде на бій за пояс чемпіона світу серед молоді.
Відзначимо, що контракт 22-річного проспекта укладений з двома компаніями: Ural Boxing Promotion (50%) і 360 Promotions (50%).
Вони пообіцяли йому зробити титульний бій в 9-му чи 10-му профі-виході, пише 24boxing.com.ua.
Нагадаємо, наприкінці березня Богачук достроково побив американця Лушеса Джонсона.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій