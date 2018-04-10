Ще один українець може вийти на титульний бій

Сергій Богачук

Український боксер напівсередній ваговій категорії Сергій Богачук незабаром вийде на бій за пояс чемпіона світу серед молоді.

Відзначимо, що контракт 22-річного проспекта укладений з двома компаніями: Ural Boxing Promotion (50%) і 360 Promotions (50%).

Вони пообіцяли йому зробити титульний бій в 9-му чи 10-му профі-виході, пише 24boxing.com.ua.

Нагадаємо, наприкінці березня Богачук достроково побив американця Лушеса Джонсона.