ESPN включив п'ятьох українців до своїх топ-дивізіонів

П'ять українських боксерів потрапили в п'ятірки найсильніших бійців своїх вагових категорій за версією ESPN.

Олександр Усик лідирує у важкій вазі, Василь Ломаченко - у другій напівлегкій.

Артем Далакян займає четверту позицію в найлегшій вазі, Олександр Гвоздик - четвертий у напівважкій, а Сергій Дерев'янченко - п'ятий в середній вазі.

Раніше повідомлялося, що ще один українець може вийти на титульний бій.