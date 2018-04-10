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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 23:19
ESPN включив п'ятьох українців до своїх топ-дивізіонів
П'ять українських боксерів потрапили в п'ятірки найсильніших бійців своїх вагових категорій за версією ESPN.
Олександр Усик лідирує у важкій вазі, Василь Ломаченко - у другій напівлегкій.
Артем Далакян займає четверту позицію в найлегшій вазі, Олександр Гвоздик - четвертий у напівважкій, а Сергій Дерев'янченко - п'ятий в середній вазі.
Раніше повідомлялося, що ще один українець може вийти на титульний бій.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій