Берінчик вирішив змінити тренера

Денис Берінчик

Український боксер Денис Берінчик оголосив про припинення співпраці зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.

Про це він повідомив в своєму профілі в Instagram.

"Поспішаю повідомити новину, що наші шляхи з тренером розходяться. Тепер у мене своя дорога, і буде новий тренер", - зазначив Берінчик.

Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.