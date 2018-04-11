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11.04.2018  15:08

Берінчик вирішив змінити тренера

Денис Берінчик

Український боксер Денис Берінчик оголосив про припинення співпраці зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.

Про це він повідомив в своєму профілі в Instagram.

Произошли изменение в #berinchykteam👊👊👊 #boxing #k2

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 11 Кві 2018 р. о 2:08 PDT

"Поспішаю повідомити новину, що наші шляхи з тренером розходяться. Тепер у мене своя дорога, і буде новий тренер", - зазначив Берінчик.

Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.

 





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