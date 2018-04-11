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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 15:08
Берінчик вирішив змінити тренера
|Денис Берінчик
Український боксер Денис Берінчик оголосив про припинення співпраці зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.
Про це він повідомив в своєму профілі в Instagram.
"Поспішаю повідомити новину, що наші шляхи з тренером розходяться. Тепер у мене своя дорога, і буде новий тренер", - зазначив Берінчик.
Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій