Боб Арум розповів, з ким зустрінеться Ломаченко в разі перемоги над Лінаресом

Боб Арум і Василь Ломаченко

У разі перемоги над Хорхе Лінаресом українець Василь Ломаченко може провести бій з Джервонтою Девісом.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"12-го травня Ломаченка очікує важкий бій з Хорхе Лінаресом. Якщо все складеться благополучно для обох хлопців, це була б хороша подія пізніше в цьому році. Мейвезер вже переговорив про це з нами кілька днів тому", - цитує Арума vRinge.

Як відомо, раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.