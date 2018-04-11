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233 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 15:45
Боб Арум розповів, з ким зустрінеться Ломаченко в разі перемоги над Лінаресом
|Боб Арум і Василь Ломаченко
У разі перемоги над Хорхе Лінаресом українець Василь Ломаченко може провести бій з Джервонтою Девісом.
Про це заявив промоутер українця Боб Арум.
"12-го травня Ломаченка очікує важкий бій з Хорхе Лінаресом. Якщо все складеться благополучно для обох хлопців, це була б хороша подія пізніше в цьому році. Мейвезер вже переговорив про це з нами кілька днів тому", - цитує Арума vRinge.
Як відомо, раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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