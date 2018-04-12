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12.04.2018  13:19

Український боксер битиметься за титул IBF?

Сергій Дерев'янченко

Промоутер американського боксера Деметріуса Андраде Метт Роуленд хоче проведення титульного бою за пояс IBF з Сергієм Дерев'янченком.

Про це він заявив у коментарі Boxing Scene.

"Зараз ми спостерігаємо за ситуацією з Головкіним. Він не повинен виходити в ринг з хлопцями, які претендують на титул IBF", - сказав він.

"Якщо все складеться по-нашому, ми проведемо поєдинок з Дерев'янченком за вакантний титул IBF. Є багато зацікавлених в цьому бою, в тому числі ESPN", - цитує Роуленда tribuna.com.

Як відомо, у Дерев'янченка вважають, що українець має замінити Альвареса в бою з Головкіним.

Нагадаємо, що в українця виникли складнощі з проведенням наступного бою





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