Ф'юрі повертається: британець вийде в ринг майже через три роки після перемоги над Кличком

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг 9 червня.

Суперник британця поки що невідомий, проте вже точно відомо, він битиметься у Манчестері.

Про це стало відомо після того, як Тайсон підписав угоду із промоутером Френком Ворреном.

Це буде перший бій Ф'юрі після того, як він у листопаді 2015 року несподівано за очками здолав Володимира Кличка.

"Сьогодні багато людей, які кажуть, що вони найкращі, хоча насправді це не так. Вони - бійці, панчери, проте мені все одно. Я з нетерпінням очікує на те, щоб довести усім свою силу та вміння", - заявив Тайсон на прес-конференції у Лондоні.

"Зараз я набагато легший, ніж декілька років тому. Я готовий битися і якби Френк (Воррен - ред.) сказав мені битися у цю суботу, я б вийшов і бився. Я готовий краще, ніж будь-коли", - цитує епатажного британця Boxing Scene.

Раніше Ф'юрі поставив перед собою мету побити рекорд, з яким не впорався Кличко.