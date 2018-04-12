Ф'юрі повертається: британець вийде в ринг майже через три роки після перемоги над Кличком
Колишній чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг 9 червня.
Суперник британця поки що невідомий, проте вже точно відомо, він битиметься у Манчестері.
Про це стало відомо після того, як Тайсон підписав угоду із промоутером Френком Ворреном.
Це буде перший бій Ф'юрі після того, як він у листопаді 2015 року несподівано за очками здолав Володимира Кличка.
"Сьогодні багато людей, які кажуть, що вони найкращі, хоча насправді це не так. Вони - бійці, панчери, проте мені все одно. Я з нетерпінням очікує на те, щоб довести усім свою силу та вміння", - заявив Тайсон на прес-конференції у Лондоні.
"Зараз я набагато легший, ніж декілька років тому. Я готовий битися і якби Френк (Воррен - ред.) сказав мені битися у цю суботу, я б вийшов і бився. Я готовий краще, ніж будь-коли", - цитує епатажного британця Boxing Scene.
Раніше Ф'юрі поставив перед собою мету побити рекорд, з яким не впорався Кличко.
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