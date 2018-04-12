Українець розповів, як він готується до першого захисту чемпіонського пояса

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян розпочне активну стадію підготовки до наступного бою через декілька тижнів.

Далакян зустрінеться із тайцем Сірічаї Тайеном у рамках першого захисту титулу - бій відбудеться 17 червня у Києві.

"Вже йде підготовка. Просто зараз я плавно підходжу до всього цього процесу. Ну а вже ближче до бою, приблизно за два місяці, почнеться конкретна підготовка, спаринг-партнери приїдуть, і будемо вже з усією серйозністю до цього йти", - розповів боксер із Дніпра.

"До суперника потрібно дуже серйозно ставиться. Він б'є і дихає добре - я дивився його бої. Не можна розслаблятися. Я буду ставитися до нього так само, як і до Вилорії (американець, перемігши якого Далакян завоював титул - ред.), як до топового боксеру, і готуватися на сто відсотків", - цитує Далакяна XSport.

Нагадаємо, Далакян переміг американця Брайана Вілорію рішенням суддів - бій відбувся в американському Інглвуді.