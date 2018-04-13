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387 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 11:00
У Головкіна не хочуть організовувати бій проти українця
|Геннадій Головкін
Титульний бій Геннадія Головкіна з українцем Сергієм Дерев'янченком не може плануватисч за три тижні до поєдинку.
Про це заявив промоутер Головкіна Том Леффлер.
"Головкін має обов'язки захистити титули, він завжди з ними справлявся. Ми ніколи не були в такій унікальній ситуації раніше, графіки дуже стислі", - сказав він.
"Але це було б ганьбою за три тижні організувати титульний бій з Дерев'янченком. Але ми дотримуємося вимог IBF так само, як і WBC і WBA", - цитує Леффлера tribuna.com.
Нагадаємо, Голвокін повинен був провести 5-го травня бій проти Сауля Альвареса, але мексиканець підозрюється у вживанні допінгу.
Сторона Сергія Дерев'янченко вимагає провести титульний бій за пояс IBF, яким володіє Головкін.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій