У Головкіна не хочуть організовувати бій проти українця

Геннадій Головкін

Титульний бій Геннадія Головкіна з українцем Сергієм Дерев'янченком не може плануватисч за три тижні до поєдинку.

Про це заявив промоутер Головкіна Том Леффлер.

"Головкін має обов'язки захистити титули, він завжди з ними справлявся. Ми ніколи не були в такій унікальній ситуації раніше, графіки дуже стислі", - сказав він.

"Але це було б ганьбою за три тижні організувати титульний бій з Дерев'янченком. Але ми дотримуємося вимог IBF так само, як і WBC і WBA", - цитує Леффлера tribuna.com.

Нагадаємо, Голвокін повинен був провести 5-го травня бій проти Сауля Альвареса, але мексиканець підозрюється у вживанні допінгу.

Сторона Сергія Дерев'янченко вимагає провести титульний бій за пояс IBF, яким володіє Головкін.