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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 18:40
Федерація боксу Росії подала заявку на проведення бою Усик - Гассієв
|Мурат Гассієв та Олександр Усик
Бій Олександра Усика з Муратом Гассієвим може відбутися в Росії.
Про подання відповідної заявки повідомив генеральний секретар федерації боксу Росії Умар Крємлєв.
Датою зустрічі називають 22 липня. Місце поки невідоме, пише РІА-спорт.
Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв мав відбутися 11 травня в Саудівській Аравії, але його перенесли.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій