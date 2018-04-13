Федерація боксу Росії подала заявку на проведення бою Усик - Гассієв

Мурат Гассієв та Олександр Усик

Бій Олександра Усика з Муратом Гассієвим може відбутися в Росії.

Про подання відповідної заявки повідомив генеральний секретар федерації боксу Росії Умар Крємлєв.

Датою зустрічі називають 22 липня. Місце поки невідоме, пише РІА-спорт.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв мав відбутися 11 травня в Саудівській Аравії, але його перенесли.