СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 20:57
Ломаченко показав стиль ніндзя. ВІДЕО
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко продовжує підготовку до поєдинку із Хорхе Лінаресом.
Епізод із тренування, а саме робота Ломаченка біля груші, потрапив в Instagram українського боксера.
Ломаченко підписав відео із притаманним йому гумором - "Стиль ніндзя".
Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.
Раніше Лінарес заявив, що він упевнений у перемозі над Ломаченком.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій