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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 14:37
Мама Кличка заборонила йому брати реванш у Джошуа
|Володимир Кличко та Ентоні Джошуа
Мама Володимира Кличка не дозволила сину взяти реванш в Ентоні Джошуа.
Про це розповів сам екс-боксер.
Я недооцінив Джошуа. Я тоді зібрався прислухатися тільки до людей, які багато для мене значать. Я чекав, коли моя мама скаже: "Синку, вийди ще раз з ним у ринг". Якби вона дала мені своє благословення, я б зробив це, навіть не подумавши", - запевнив українець.
"Моя мама - розумна жінка. Вона сказала: "Синку, що б ти не робив, я буду підтримувати тебе". І я такий: "Дідько, мамо, можеш просто сказати мені, щоб я це зробив". Мені потрібно було щось, щоб виправдати рішення", - цитує Кличка The Times.
Нагадаємо, що Кличко отримає ступінь доктора філософії у швейцарському університеті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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