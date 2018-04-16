Потенційний суперник Усика може провести поєдинок в андеркарті бою українця

Мурат Гассієв та Олександр Усик

Колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA в першій важкій вазі росіянин Дєніс Лебедєв може повернутися в ринг в андеркарті фіналу WBSS, в якому зустрінуться Олександр Усик і Мурат Гассієв.

Як повідомляє ringpolska.pl, ім'я можливого суперника росіянина поки не називається.

Нагадаємо, бій Усик - Гассієв перенесли на літо. Федерація боксу Росії подала заявку на проведення бою Усик - Гассієв 22-го липня.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв мав відбутися 11 травня в Саудівській Аравії, але його перенесли.

Раніше Лебедєв заявив, що збирається битися проти переможця фіналу.