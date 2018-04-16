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176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 11:44
Потенційний суперник Усика може провести поєдинок в андеркарті бою українця
|Мурат Гассієв та Олександр Усик
Колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA в першій важкій вазі росіянин Дєніс Лебедєв може повернутися в ринг в андеркарті фіналу WBSS, в якому зустрінуться Олександр Усик і Мурат Гассієв.
Як повідомляє ringpolska.pl, ім'я можливого суперника росіянина поки не називається.
Нагадаємо, бій Усик - Гассієв перенесли на літо. Федерація боксу Росії подала заявку на проведення бою Усик - Гассієв 22-го липня.
Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв мав відбутися 11 травня в Саудівській Аравії, але його перенесли.
Раніше Лебедєв заявив, що збирається битися проти переможця фіналу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій