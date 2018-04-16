СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
2766 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 22:56
Стало відомо, чому бій Усика проти Гассієва перенесений
|Мурат Гассієв та Олександр Усик
Український боксер Олександр Усик проведе бій проти росіянина Мурата Гассієва влітку.
Усик пошкодив на тренуванні лікоть. Його перевірила незалежна медична комісія, інформує WBSS.
Раніше повідомлялося, що бій може відбутися в Росії.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій