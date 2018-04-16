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16.04.2018  22:56

Стало відомо, чому бій Усика проти Гассієва перенесений

Мурат Гассієв та Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик проведе бій проти росіянина Мурата Гассієва влітку.

Усик пошкодив на тренуванні лікоть. Його перевірила незалежна медична комісія, інформує WBSS.

Раніше повідомлялося, що бій може відбутися в Росії.





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