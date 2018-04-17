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326 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 09:53
Усик перепросив у Гассієва за форс-мажор, пов'язаний із боєм
|Мурат Гассієв та Олександр Усик
Український боксер Олександр Усик вибачився перед командою росіянина Мурата Гассієва за те, що бій перенесено з 11 травня на літо.
Про це він написав у своєму інстаграмі.
"Отримав травму руки і бій 11 травня не відбудеться. Повідомимо організаторам як тільки ми будемо готові, вони скажуть нову дату. У команди Гассієва прошу вибачення за незручності. Спорт, так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних", - сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик отримав травму ліктя, через що поєдинок перенесено на літо.
Також повідомлялося, що бій може відбутися в Росії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій