Усик перепросив у Гассієва за форс-мажор, пов'язаний із боєм

Мурат Гассієв та Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик вибачився перед командою росіянина Мурата Гассієва за те, що бій перенесено з 11 травня на літо.

Про це він написав у своєму інстаграмі.

"Отримав травму руки і бій 11 травня не відбудеться. Повідомимо організаторам як тільки ми будемо готові, вони скажуть нову дату. У команди Гассієва прошу вибачення за незручності. Спорт, так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних", - сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик отримав травму ліктя, через що поєдинок перенесено на літо.

Також повідомлялося, що бій може відбутися в Росії.