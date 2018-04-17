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17.04.2018  09:53

Усик перепросив у Гассієва за форс-мажор, пов'язаний із боєм

Мурат Гассієв та Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик вибачився перед командою росіянина Мурата Гассієва за те, що бій перенесено з 11 травня на літо.

Про це він написав у своєму інстаграмі.

"Отримав травму руки і бій 11 травня не відбудеться. Повідомимо організаторам як тільки ми будемо готові, вони скажуть нову дату. У команди Гассієва прошу вибачення за незручності. Спорт, так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних", - сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик отримав травму ліктя, через що поєдинок перенесено на літо.

Також повідомлялося, що бій може відбутися в Росії.

🇺🇦🥊🏆

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Апр 2018 в 12:32 PDT





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