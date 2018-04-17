Усик жорстко висловився щодо перспектив битися із Гассієвим у Росії

Олександр Усик

Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим якщо і пройде у Росії, то без українця.

Таку заяву зробив сам український боксер, повідомляє BoxingScene.

"Скоріше за все, я буду готовий битися наприкінці червня або на початку липня. Але боксуватиму не в Росії. Звісно, бій може відбутися у Росії, але вже без Олександра Усика", - із притаманною собі однозначністю висловився Усик.

Нагадаємо, бій мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.

При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.

Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.