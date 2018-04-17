Я готовий битися замість тебе! Брієдіс зробив зухвалу заяву щодо перенесеного бою Усика
|Олександр Усик та Майріс Брієдіс перед очною зустріччю
Латвійський боксер Майріс Брієдіс, якого у півфіналі WBSS здолав Олександр Усик, готовий замінити українця у фіналі турніру.
Про це заявив сам латвієць.
"Усик, ти не готовий? Тому що я - готовий (тут Брієдіс натякнув на недавні вислови Усика англійською I am very feel, які згодом стали символічними - ред.).Я готовий до фіналу. Одужуй швидше, але знай, що заміна тобі вже готова", - написав Майріс на своїй сторінці в Instagram.
Цікаво, що латвієць виставив фото з бою із Усиком, де українця зафіксовано на канвасі, проте у тому моменті, як відомо, Усик просто підковзнувся.
Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.
При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.
Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.
Також Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.
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