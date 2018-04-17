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925 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 22:55
У Гассієва зробили заяву щодо місця проведення бою із Усиком
|Мурат Гассієв
Росіянин Мурат Гассієв буде битися із Олександром Усиком там, де вирішить керівництво WBSS.
Про це заявив президент Федерації боксу РФ Умар Кремльов.
"Вирішує не він і не ми, тут все вирішує WBSS. Як організатори суперсерії вирішать, так і буде. І у Мурата підписаний контракт так - де WBSS вирішить, там він і повинен битися ", - цитує главу Федерації боксу Росії видання Р-Спорт.
Нагадаємо,
Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.
При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.
Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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