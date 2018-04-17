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17.04.2018  22:55

У Гассієва зробили заяву щодо місця проведення бою із Усиком

 Мурат Гассієв

Росіянин Мурат Гассієв буде битися із Олександром Усиком там, де вирішить керівництво WBSS.

Про це заявив президент Федерації боксу РФ Умар Кремльов. 

"Вирішує не він і не ми, тут все вирішує WBSS. Як організатори суперсерії вирішать, так і буде. І у Мурата підписаний контракт так - де WBSS вирішить, там він і повинен битися ", - цитує главу Федерації боксу Росії видання Р-Спорт.

Нагадаємо, 

Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки

При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії. 

Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.

Також Усик заявив, що не буде битися із Гассієвим у Росії.





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