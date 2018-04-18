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18.04.2018  11:39

Стало відомо, де Усик битиметься з Гассієвим


Український боксер Олександр Усик проведе фінальний бій World Boxing Super Series проти росіянина Мурата Гассієва в Саудівський Аравії.

Про це повідомляють організатори.

Вони не зацікавлені в перенесенні бою до іншого місця. Поєдинок має відбутися в Джидді.

Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки

При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії. 

Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.

Також Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.





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