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2355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 11:39
Стало відомо, де Усик битиметься з Гассієвим
Український боксер Олександр Усик проведе фінальний бій World Boxing Super Series проти росіянина Мурата Гассієва в Саудівський Аравії.
Про це повідомляють організатори.
Вони не зацікавлені в перенесенні бою до іншого місця. Поєдинок має відбутися в Джидді.
Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.
При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.
Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.
Також Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій