Стало відомо, де Усик битиметься з Гассієвим





Український боксер Олександр Усик проведе фінальний бій World Boxing Super Series проти росіянина Мурата Гассієва в Саудівський Аравії.

Про це повідомляють організатори.

Вони не зацікавлені в перенесенні бою до іншого місця. Поєдинок має відбутися в Джидді.

Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.

При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.

Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.

Також Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.