Берінчик свій наступний бій проведе в Києві
|Денис Берінчик
Денис Берінчик свій наступний бій проведе в Києві.
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Я як раз чекаю на Дениса зараз, будемо з ним обговорювати наступний бій, який, найімовірніше, відбудеться на початку літа в Києві", - зазначив промоутер.
Також Красюк прокоментува рішення Берінчика змінити тренера.
"Взаємовідносини тренера і боксера завжди досить особисті. Я в ролі промоутера можу рекомендувати, допомогти знайти, організувати, але ні в якому разі не наполягати на співробітництві. Моє завдання зробити так, щоб було комфортно працювати і одному, і іншому", - сказав він.
"І якщо з'явився якийсь дискомфорт, вони ці відносини припинили. Але причин, чесно кажучи, я не знаю", - цитує Красюка "Комсомольская правда"
Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.
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