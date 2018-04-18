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18.04.2018  14:39

Берінчик свій наступний бій проведе в Києві

Денис Берінчик

Денис Берінчик свій наступний бій проведе в Києві.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я як раз чекаю на Дениса зараз, будемо з ним обговорювати наступний бій, який, найімовірніше, відбудеться на початку літа в Києві", - зазначив промоутер.

Також Красюк прокоментува рішення Берінчика змінити тренера. 

"Взаємовідносини тренера і боксера завжди досить особисті. Я в ролі промоутера можу рекомендувати, допомогти знайти, організувати, але ні в якому разі не наполягати на співробітництві. Моє завдання зробити так, щоб було комфортно працювати і одному, і іншому", - сказав він.

"І якщо з'явився якийсь дискомфорт, вони ці відносини припинили. Але причин, чесно кажучи, я не знаю", - цитує Красюка "Комсомольская правда"

Раніше була інформація, що Берінчик кинув виклик зірці UFC Конору Макгрегору.





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