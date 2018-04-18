СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 16:55
Усик розповів про гонорар, який він отримав за бій з Брієдісом
Гонорар за бій з Майрісом Брієдісом - найбільший в кар'єрі Олександра Усика.
Про це, а також багато іншого боксер розповів в ефірі шоу "От души в душу".
Як відомо, раніше Усик жорстко висловився щодо перспектив битися із Гассієвим у Росії.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій