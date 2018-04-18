Усик розповів про гонорар, який він отримав за бій з Брієдісом

Гонорар за бій з Майрісом Брієдісом - найбільший в кар'єрі Олександра Усика.

Про це, а також багато іншого боксер розповів в ефірі шоу "От души в душу".

Як відомо, раніше Усик жорстко висловився щодо перспектив битися із Гассієвим у Росії.