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19.04.2018  12:43

Усик висловився щодо різниці у віці із майбутнім суперником

 Олександр Усик та Мурат Гассієв

Різниця у віці із Муратом Гассієвим не бентежить Олександра Усика.

Про це Усик заявив у програмі От души в душу на YouTube, коментуючи майбутню зустріч із росіянином у фіналі WBSS.

"Сильний хлопець, молодий, амбітний. Це сильний боксер. Бій вийде дуже крутий і барвистий. Мені без різниці, що йому 24 роки, а мені 31. Мені теж колись було 24", - заявив Усик. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бій, незважаючи на певну неясність, все-таки відбудеться у Саудівській Аравії. Дату поєдинку поки не визначено.

Раніше російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії. 

При цьому Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.





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