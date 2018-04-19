Усик висловився щодо різниці у віці із майбутнім суперником

Олександр Усик та Мурат Гассієв

Різниця у віці із Муратом Гассієвим не бентежить Олександра Усика.

Про це Усик заявив у програмі От души в душу на YouTube, коментуючи майбутню зустріч із росіянином у фіналі WBSS.

"Сильний хлопець, молодий, амбітний. Це сильний боксер. Бій вийде дуже крутий і барвистий. Мені без різниці, що йому 24 роки, а мені 31. Мені теж колись було 24", - заявив Усик.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бій, незважаючи на певну неясність, все-таки відбудеться у Саудівській Аравії. Дату поєдинку поки не визначено.

Раніше російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.

При цьому Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.