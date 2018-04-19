Шанси на мегабій Ломаченко - Гарсія значно зросли

Майкі Гарсія

Американський боксер Майкі Гарсія, який до вчорашнього дня володів одночасно чемпіонськими поясами у легкій та першій напівсередній вазі, вирішив відмовитись від титулу IBF у першій напівсередній вазі.

Як відомо, цей появс він завоював у березні цього року, перемігши одноголосним рішенням суддів росіянина Сергія Ліпінца.

Таким чином, у Гарсії залишається титул WBC в легкій вазі, де вже 12 травня боєм з чемпіоном світу за версією WBA венесуельцем Хорхе Лінаресом дебютує чинний чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко.

Очікується, що наступним суперником Гарсії стане володар титулу IBF в легкій вазі американець Роберт Істер, а Ломаченко у разі перемоги над Лінаресом битиметься з чемпіоном WBO Раймундо Бельтраном.

І цілком можливо, що вже наприкінці цього року всі чемпіонські пояси у легкій вазі утримуватимуть в своїх руках Василь Ломаченко та Майкі Гарсія, а отже їх бій, про який та багато говориться вже півтора роки, стане реальністю, пише boxingnews.com.ua.

Як відомо, раніше Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться.