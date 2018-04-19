Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
128 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.04.2018  16:36

Шанси на мегабій Ломаченко - Гарсія значно зросли

Майкі Гарсія

Американський боксер Майкі Гарсія, який до вчорашнього дня володів одночасно чемпіонськими поясами у легкій та першій напівсередній вазі, вирішив відмовитись від титулу IBF у першій напівсередній вазі.

Як відомо, цей появс він завоював у березні цього року, перемігши одноголосним рішенням суддів росіянина Сергія Ліпінца.

Таким чином, у Гарсії залишається титул WBC в легкій вазі, де вже 12 травня боєм з чемпіоном світу за версією WBA венесуельцем Хорхе Лінаресом дебютує чинний чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко.
Очікується, що наступним суперником Гарсії стане володар титулу IBF в легкій вазі американець Роберт Істер, а Ломаченко у разі перемоги над Лінаресом битиметься з чемпіоном WBO Раймундо Бельтраном.

І цілком можливо, що вже наприкінці цього року всі чемпіонські пояси у легкій вазі утримуватимуть в своїх руках Василь Ломаченко та Майкі Гарсія, а отже їх бій, про який та багато говориться вже півтора роки, стане реальністю, пише boxingnews.com.ua.

Як відомо, раніше Ломаченко розповів, який боксер йому цікавий та пояснив чому бій із ним поки не відбудеться.





Читай також
Ломаченко про бій з Лінаресом: Він небезпечний для мене
Ломаченко показав стиль ніндзя. ВІДЕО
Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:35
Футбол. Екс-гравець Металіста залишить бразильський клуб
18:13
Теніс. П'ятеро українців подали заявки на участь в Ролан Гаррос
17:49
Баскетбол. Українець зіграв на переглядовому турнірі в США
17:23
Фігурне катання. Українця включили до Залу слави фігурного катання
17:06
Бокс. Пак'яо підтвердив, що хоче битися з Ломаченком
16:45
Футбол. Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї
16:36
Бокс. Шанси на мегабій Ломаченко - Гарсія значно зросли
16:20
Футбол. Ахметов не хоче продовжувати контракт зі Срною?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!