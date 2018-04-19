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51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 18:51
Стало відомо, коли Альварес і Головкін проведуть другий бій
|Альварес і Головкін
Бій-реванш між Геннадієм Головкіним і Саулем Альваресом був запланований на 5 травня, але зірвався через позитивний допінг-тесту мексиканця.
Як відомо, новим суперником Головкіна став Ванеса Мартиросян.
Сам же Альварес дізнався свій вердикт: 6 місяців дискваліфікації і можливість повернутися в бокс 15-го серпня.
Тепер же стало відомо, що другий бій Головкіна з Альваресом може пройти 15 вересня - практично рівно через рік після їх першого бою, який відбувся 16 вересня 2017 року, пише sport.ua.
Раніше була інформація, що Альварес відмовився від бою із Головкіним.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій