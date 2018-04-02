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02.04.2018  11:08

Лінареса до бою з Ломаченком буде готувати його брат

Хорхе Лінарес

Брат Хорхе Лінареса Карлос буде готувати його до бою проти Василя Ломаченка.

Також Хорхе розповів, що не припиняв співпрацю з тренером Саласом.

"Ми не припинили співпрацю з Саласом. Це був всього лише конфлікт, пов'язаний з розкладом, який завадив нам готуватися разом до цього бою", - сказав він.

"Я зовсім не засмучений цим. Я зможу отримати всі потрібні мені від нього поради і настанови. Ми як і раніше спілкуємося", - цитує Лінареса tribuna.com.

Нагадаємо, що Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.





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