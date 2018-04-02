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138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 11:08
Лінареса до бою з Ломаченком буде готувати його брат
|Хорхе Лінарес
Брат Хорхе Лінареса Карлос буде готувати його до бою проти Василя Ломаченка.
Також Хорхе розповів, що не припиняв співпрацю з тренером Саласом.
"Ми не припинили співпрацю з Саласом. Це був всього лише конфлікт, пов'язаний з розкладом, який завадив нам готуватися разом до цього бою", - сказав він.
"Я зовсім не засмучений цим. Я зможу отримати всі потрібні мені від нього поради і настанови. Ми як і раніше спілкуємося", - цитує Лінареса tribuna.com.
Нагадаємо, що Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій