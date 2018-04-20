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20.04.2018  17:58

У команді Головкіна жорстко висловилися щодо бою з українцем

 

Геннадій Головкін із Казахстану не уникає зустрічі із українцем Сергієм Дерев'янченком, проте вони не можуть зустрітися через об'єктивні причини.

Таку заяву зробив промоутер чемпіона WBC, WBA, IBF і IBO у першій середній вазі (до 72,6 кг) Том Леффлер.

"Не можна ні в якому разі говорити про те, що Головкін уникає боїв із будь-ким. Що стосується Дерев'янченка, то він зробив на імені Головкіна більше піару, ніж за всю свою кар'єру", - вважає Леффлер. 

Нагадаємо, через те, що суперник Головкіна мексиканець Сауль Альварес відмовився від бою 5 травня, команда казахстанського чемпіона почала в оперативному порядку шукати нового опонента. За ідеєю, ним мав стати Дерев'янченко, адже він є обов'язковим претендентом на титул IBF. 

Проте врешті-решт 5 травня із Головкіним битиметься із Ванесом Мартиросяном у Лос-Анджелесі. 

Промоутер Головкіна пояснив це тим, що цей боксер начебто більш популярний за Дерев'янченка, пише Boxing News 24

Раніше повідомлялося, що тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна.

Також стало відомо, що Альварес та Головкін зустрінуться у вересні





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