Менеджер Гассієва: Дивно, що Усик не хоче боксувати в Москві

Мурат Гассієв

Представник російського боксера Мурата Гассієва Алєксєй Васільєв дивується небажанню Олександра Усика битися в Москві.

Про це повідомляє МатчТВ.

"Я хочу донести головне: місце проведення фіналу визначають організатори, для яких на першому місці стоїть комерційна складова. Якщо вони вважатимуть, що доцільно провести бій в Росії - то це буде їхнє рішення", - пояснив менеджер.

"Суперсерія, як і весь професійний бокс, - це бізнес. Потрібно дивитися на ситуацію з цього боку і не намагатися шукати там політичну складову. Останнім часом це стало майже трендом, але правди тут немає. Для мене це виглядає дивним, і я можу щось припускати, але які справжні мотиви у них в голові - я не знаю", - заявив фахівець.

"Якщо організатори Суперсеріі порахують, що їм вигідніше провести фінал в Саудівській Аравії - значить, б'ємося там. Якщо в Америці - значить, в Америці. У Росії або в Україні - вийдемо на ринг там. Ми як люди, які підписали контракт на участь у Суперсерії, просто будемо виконувати його умови", - сказав Васільєв.

Раніше стало відомо, де Усик битиметься з Гассієвим.

Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.