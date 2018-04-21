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21.04.2018  13:13

Ломаченко може зустрітися з Пак'яо восени

 

Легендарний Менні Пакьяо може зустрітися в ринзі з українцем Василем Ломаченком восени 2018 року.

Про це заявив менеджер філіпінця Майкл Конч.

"Якщо Пак'яо не вдасться побити Маттіссе, значить йому пора закінчувати. Це не прохідна зустріч, як було з Брендоном Ріос. Ми дуже серйозно готуємося до бою", - наголосив менеджер.

"Якщо Пак'яо переможе Маттіссе і не отримає травму, то восени ми проведемо з Ломаченком. До того ж, Ломаченко також належить перемогти в своєму бою. Дуже багато речей повинні зійтися", - цитує Конча Трибуна.

Бій Пакьяо - Маттіссе пройде 14 липня в Майлазії, а Ломаченко - Лінарес 12 травня Madison Square Garden.





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