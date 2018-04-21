Відомий коментатор розкритикував Головкіна за відмову битися з українцем

Макс Келлерман і Геннадій Головкін

Коментатор телеканалу HBO Макс Келлерман розкритикував Геннадія Головкіна за те, що той вибрав у суперники Ванеса Мартіросяна.

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Замість того, щоб захищати пояс проти Дерев'янченка, технічного і не переможеного бійця, Головкін вибрав Мартіросяна. Його поважають у світі боксу, але він легший Геннадія і не бився два роки. Це виставляє Головкіна в не найкращому світлі", - сказав Келлерман.

"Раніше його уникали суперники, з ним боялися битися. Тепер все виглядає так, ніби це він уникає бою з серйозними суперниками і вибирає тих, хто легше. Він хоче виглядати краще на їх фоні, щоб підтримувати інтерес до бою проти Канело", - цитує коментатора tribuna.com.

Як відомо, раніше у команді Головкіна жорстко висловилися щодо бою з українцем.

Також була інформація, що тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем.