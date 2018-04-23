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170 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 17:17
Стало відомо, коли повернеться на ринг відомий український боксер
|Віктор Постол
Екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол зможе повернутися в ринг через два місяці.
Його наступний бій повинен пройти не в Україні, а точна дата і суперник стануть відомі пізніше.
Постол повинен був битися 9 березня з американцем Регісом Прогрейсом за пояс тимчасового чемпіона WBC, але зламав палець.
Нагадаємо, що Постол хоче битися з Пак'яо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій