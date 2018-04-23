Стало відомо, коли повернеться на ринг відомий український боксер

Віктор Постол

Екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол зможе повернутися в ринг через два місяці.

Його наступний бій повинен пройти не в Україні, а точна дата і суперник стануть відомі пізніше.

Постол повинен був битися 9 березня з американцем Регісом Прогрейсом за пояс тимчасового чемпіона WBC, але зламав палець.

Нагадаємо, що Постол хоче битися з Пак'яо.