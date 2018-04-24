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24.04.2018  20:55

Скандальному Ф'юрі повернули боксерську ліцензію

Тайсон Ф'юрі

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі повернув боксерську ліцензію.

Про це боєць повідомив в своєму Інстаграмі.

"Офіційно повернувся! Слідкуйте за мною!", - написав Ф'юрі.

Перший бій Тайсона Ф'юрі після повернення має відбутися 9-го червня в Манчестері. Суперник поки невідомий.

Раніше Ф'юрі поставив перед собою мету побити рекорд, з яким не впорався Кличко.





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