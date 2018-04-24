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1222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 20:55
Скандальному Ф'юрі повернули боксерську ліцензію
|Тайсон Ф'юрі
Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі повернув боксерську ліцензію.
Про це боєць повідомив в своєму Інстаграмі.
"Офіційно повернувся! Слідкуйте за мною!", - написав Ф'юрі.
Перший бій Тайсона Ф'юрі після повернення має відбутися 9-го червня в Манчестері. Суперник поки невідомий.
Раніше Ф'юрі поставив перед собою мету побити рекорд, з яким не впорався Кличко.
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