Скандальному Ф'юрі повернули боксерську ліцензію

Тайсон Ф'юрі

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі повернув боксерську ліцензію.

Про це боєць повідомив в своєму Інстаграмі.

"Офіційно повернувся! Слідкуйте за мною!", - написав Ф'юрі.

Перший бій Тайсона Ф'юрі після повернення має відбутися 9-го червня в Манчестері. Суперник поки невідомий.

Раніше Ф'юрі поставив перед собою мету побити рекорд, з яким не впорався Кличко.