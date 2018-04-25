Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо

Василь Ломаченко

Бій Василя Ломаченка проти Менні Пак'яо залежить від вагової категорії.

Про це Fight Hub TV заявив сам український боксер.

"Бій з Пак'яо залежить від вагової категорії. Зараз я не можу піднятися в першу напівсередню вагу. Якщо бій пройде в легкій вазі, це буде чудово для мене", - сказав Василь.

Також він прокоментував можливий бій проти Майкі Гарсії.

"Так, я хочу бій з Гарсією. Я люблю виклики. Майкі - великий виклик для мене, звичайно, хочу цього поєдинку. В майбутньому це буде історичний бій", - підсумував Василь.

Нагадаємо, наступний поєдинок Ломаченко проведе з Хорхе Лінаресом 12-го травня.