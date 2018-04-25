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637 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 14:33
Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо
|Василь Ломаченко
Бій Василя Ломаченка проти Менні Пак'яо залежить від вагової категорії.
Про це Fight Hub TV заявив сам український боксер.
"Бій з Пак'яо залежить від вагової категорії. Зараз я не можу піднятися в першу напівсередню вагу. Якщо бій пройде в легкій вазі, це буде чудово для мене", - сказав Василь.
Також він прокоментував можливий бій проти Майкі Гарсії.
"Так, я хочу бій з Гарсією. Я люблю виклики. Майкі - великий виклик для мене, звичайно, хочу цього поєдинку. В майбутньому це буде історичний бій", - підсумував Василь.
Нагадаємо, наступний поєдинок Ломаченко проведе з Хорхе Лінаресом 12-го травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій