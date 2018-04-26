Як Усик відмовив росіянам із валізою грошей: відомий промоутер розповів цікаву історію

Олександр Усик/Факти ICTV

Представники Федерації боксу Росії та боксера Мурата Гассієва отримали відмову від Олександра Усика щодо перенесення фіналу WBSS у Москву.

Про це в інтерв'ю XSport розповів голова Національної ліги професійного боксу Михайло Зав'ялов.

"Вони (росіяни - ред.) за великі мільйони хочуть перекупити у Джидди (міста у Саудівській Аравії, де має відбутися поєдинок - ред.) право проведення бою, щоб провести його в Москві", - розповів Зав'ялов.

"Коли Усик готувався в Барселоні, то вони їздили до нього з валізою грошей, щоб купити його згоду. Він сказав: "У мене щасливе число 17". Вони: "Що 17?", а Усик каже: "17 мільйонів". Ось вони і поїхали. Потрібно було з великою валізою приїхати", - із усмішкою розповів функціонер.

Нагадаємо, фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.

При цьому російська сторона заявила про серйозні наміри провести матч у Росії.

Раніше щодо проведення бою у Росії висловився промоутер Усика.

Також Усик заявив, що буде готовий провести бій наприкінці червня.

Раніше стало відомо, що бій українця та росіянина все-таки відбудеться у Саудівській Аравії.