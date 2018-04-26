Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
140 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.04.2018  22:40

Усик дав пораду Зінченку, як досягти успіху в Манчестер Сіті

Олександр Усик полюбляє грати у футбол

Український боксер Олександр Усик бажає всього найкращого захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку.

Про це Усик сказав в ефірі шоу Отдушивдушу.

"Дай Бог, щоб Олександр Зінченко заграв у Манчестер Сіті. У нього є бажання грати у великому клубі. Треба просто прагнути, треба валити, треба бігати, треба пахати, треба так рвати дупу, щоб вона кипіла, щоб горіло все навколо. Тільки тоді ти досягнеш результату. Треба розвиватися", - пояснив Усик.

Нагадаємо, що Усик розповів про гонорар, який він отримав за бій з Брієдісом.





Читай також
КГБ зробить все, що Гассієв переміг: стало відомо, чому Усик відмовився битися із суперником у Росії
Як Усик відмовив росіянам із валізою грошей: відомий промоутер розповів цікаву історію
Усик висловився щодо різниці у віці із майбутнім суперником
Менеджер Гассієва: Дивно, що Усик не хоче боксувати в Москві
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
23:53
Футбол. Арсенал - Атлетико, Марсель - Зальцбург. Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23:39
Футбол. Не зміг припаркуватись: головний тренер Нанта пояснив, чому не відвідав святкування 75-річчя клубу
23:14
Бокс. Ломаченко: Якщо син запитає мене про бокс, відведу його до дідуся
22:58
Футбол. Манчестер Юнайтед презентував форму на наступний сезон. ФОТО
22:40
Бокс. Усик дав пораду Зінченку, як досягти успіху в Манчестер Сіті
22:19
Футбол. Павелко: Поки я керуватиму ФФУ, жодна політична сила не використає нас у своїх інтересах
21:53
Баскетбол. Леброн виконав неймовірний пас у розвороті на 360 градусів. ВІДЕО
21:36
Баскетбол. Черкаські Мавпи вдруге перемагають Дніпро у фіналі Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!