Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 22:40
Усик дав пораду Зінченку, як досягти успіху в Манчестер Сіті
|Олександр Усик полюбляє грати у футбол
Український боксер Олександр Усик бажає всього найкращого захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку.
Про це Усик сказав в ефірі шоу Отдушивдушу.
"Дай Бог, щоб Олександр Зінченко заграв у Манчестер Сіті. У нього є бажання грати у великому клубі. Треба просто прагнути, треба валити, треба бігати, треба пахати, треба так рвати дупу, щоб вона кипіла, щоб горіло все навколо. Тільки тоді ти досягнеш результату. Треба розвиватися", - пояснив Усик.
Нагадаємо, що Усик розповів про гонорар, який він отримав за бій з Брієдісом.
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