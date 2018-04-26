Усик дав пораду Зінченку, як досягти успіху в Манчестер Сіті

Олександр Усик полюбляє грати у футбол

Український боксер Олександр Усик бажає всього найкращого захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку.

Про це Усик сказав в ефірі шоу Отдушивдушу.

"Дай Бог, щоб Олександр Зінченко заграв у Манчестер Сіті. У нього є бажання грати у великому клубі. Треба просто прагнути, треба валити, треба бігати, треба пахати, треба так рвати дупу, щоб вона кипіла, щоб горіло все навколо. Тільки тоді ти досягнеш результату. Треба розвиватися", - пояснив Усик.

Нагадаємо, що Усик розповів про гонорар, який він отримав за бій з Брієдісом.