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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 23:14
Ломаченко: Якщо син запитає мене про бокс, відведу його до дідуся
|Василь Ломаченко з сином
Український боксер Василь Ломаченко знає, як буде діяти у випадку цікавості свого сина до боксу.
Про це повідомляє Fight Place.
"Якщо син запитає мене про бокс... Якщо він запитає про тренування... Тоді я просто візьму його за руку і відведу до дідуся", - сказав Ломаченко.
Зазначимо, що батько Василя Ломаченка Анатолій є його тренером.
Нагадаємо, що Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо.
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