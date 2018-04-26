Ломаченко: Якщо син запитає мене про бокс, відведу його до дідуся

Василь Ломаченко з сином

Український боксер Василь Ломаченко знає, як буде діяти у випадку цікавості свого сина до боксу.

Про це повідомляє Fight Place.

"Якщо син запитає мене про бокс... Якщо він запитає про тренування... Тоді я просто візьму його за руку і відведу до дідуся", - сказав Ломаченко.

Зазначимо, що батько Василя Ломаченка Анатолій є його тренером.

Нагадаємо, що Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо.