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27.04.2018  15:40

Тренер американського боксера обіцяє, що його підопічний знищить Ломаченка

Джервонта Девіс

Американцеві Джервонті Девісу під силу побити чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка.

Про це заявив його тренер Кевін Каннінгхем.

"Ломаченко може бути для когось найкращим незалежно від вагової категорії, але він точно не лідер серед найкасовіших боксерів. Чи може Девіс його побити? Ще два-три бої і Девіс його знищить", - цитуг Каннінгхема tribuna.com.

Як відомо, раніше Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо.

Також була інформація, що Флойд Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.





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