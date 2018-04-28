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277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 00:15
Ломаченко показав, як розвиває свою реакцію на спеціальному тренажері. ВІДЕО
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко активно готується до бою з Хорхе Лінаресом.
Цього разу Лома у своєму інстаграмі продемонстрував, як розвиває реакцію.
Бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, що Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.
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