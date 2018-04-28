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28.04.2018  00:15

Ломаченко показав, як розвиває свою реакцію на спеціальному тренажері. ВІДЕО

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко активно готується до бою з Хорхе Лінаресом.

Цього разу Лома у своєму інстаграмі продемонстрував, як розвиває реакцію.

Бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.

👀🎯 #LOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Апр 2018 в 12:17 PDT





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