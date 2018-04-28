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28.04.2018  17:20

Знаменитому Головкіну поставили ультиматум через українця

 Геннадій Головкін та Сергій Дерев'янченко/колаж

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала чемпіона у середній вазі (до 72,6 кг) бій із українцем Сергієм Дерев'янченком.

Поєдинок має відбутися у рамках обов'язкового захисту свого титулу казахстанським боксером. 

Нагадаємо, Дерев'янченко провів 12 боїв, з них 10 виграв нокаутом.  

При цьому Головкін, який володіє ще поясами IBO, WBA та WBC, отримав дозволів провести бій 5 травня із американцем Ванесом Мартиросяном, який замінив Канело Альвареса після його відмови. 

Якщо Головкін відмовиться зустрічатись із українцем, він втратить пояс IBF і очевидно, що ця організація зробив титул вакантним і призначить іншого суперника для Дерев'янченка.

Іншими словами, 32-річний українець, який прийшов у профібокс у 29, отримає шанс стати чемпіоном світу.

Нагадаємо, раніше тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна за те, що той відмовляється битися із українцем.

Також стало відомо, чому українець не зустрівся із Деметріусом Андраде.





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