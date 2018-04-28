Знаменитому Головкіну поставили ультиматум через українця
|Геннадій Головкін та Сергій Дерев'янченко/колаж
Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала чемпіона у середній вазі (до 72,6 кг) бій із українцем Сергієм Дерев'янченком.
Поєдинок має відбутися у рамках обов'язкового захисту свого титулу казахстанським боксером.
Нагадаємо, Дерев'янченко провів 12 боїв, з них 10 виграв нокаутом.
При цьому Головкін, який володіє ще поясами IBO, WBA та WBC, отримав дозволів провести бій 5 травня із американцем Ванесом Мартиросяном, який замінив Канело Альвареса після його відмови.
Якщо Головкін відмовиться зустрічатись із українцем, він втратить пояс IBF і очевидно, що ця організація зробив титул вакантним і призначить іншого суперника для Дерев'янченка.
Іншими словами, 32-річний українець, який прийшов у профібокс у 29, отримає шанс стати чемпіоном світу.
Нагадаємо, раніше тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна за те, що той відмовляється битися із українцем.
Також стало відомо, чому українець не зустрівся із Деметріусом Андраде.
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