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637 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 09:56
Легендарний Пак'яо отримав наступного суперника
Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо повернеться на ринг 14-го липня.
У столиці Малайзії Куала-Лумпурі філіппінець битиметься з аргентинцем Лукасом Матіссе.
На кону бою буде стояти титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі, пише xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що Пак'яо налаштований битися з Ломаченком.
Також раніше Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій