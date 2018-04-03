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03.04.2018  09:56

Легендарний Пак'яо отримав наступного суперника

 

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо повернеться на ринг 14-го липня.

У столиці Малайзії Куала-Лумпурі філіппінець битиметься з аргентинцем Лукасом Матіссе.

На кону бою буде стояти титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що Пак'яо налаштований битися з Ломаченком.

Також раніше Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо.





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