Легендарний Пак'яо отримав наступного суперника

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо повернеться на ринг 14-го липня.

У столиці Малайзії Куала-Лумпурі філіппінець битиметься з аргентинцем Лукасом Матіссе.

На кону бою буде стояти титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що Пак'яо налаштований битися з Ломаченком.

Також раніше Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо.