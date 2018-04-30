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451 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 19:15
Ломаченко в спарингу переміг боксера, який битиметься проти Головкіна
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса, закінчуючи період спарингів.
В одному зі спарингів Ломаченко переміг американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна, який 5-го травня вийде на ринг проти Геннадія Головкіна, пише isport.ua.
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.
Раніше була інформація, що Ломаченко показав, як розвиває свою реакцію на спеціальному тренажері.
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