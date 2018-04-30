Ломаченко в спарингу переміг боксера, який битиметься проти Головкіна

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого поєдинку проти Хорхе Лінареса, закінчуючи період спарингів.

В одному зі спарингів Ломаченко переміг американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна, який 5-го травня вийде на ринг проти Геннадія Головкіна, пише isport.ua.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.

Раніше була інформація, що Ломаченко показав, як розвиває свою реакцію на спеціальному тренажері.