Українець, який програв Ковальову, повернеться на ринг влітку

В'ячеслав Шабранський

Український боксер В'ячеслав Шабранський повернеться на ринг у червні-липні цього року, але вже в другій середній вазі.

Про це він розповів в інтерв'ю playitpk.co.

"Я повернусь на ринг в червні або в липні. В даний час я важу 84 кілограми. Раніше під час перерви між боями я важив близько 93 кіло, а зараз всього лише 84, таким чином, я вже скинув 20 фунтів. Відчуваю себе зовсім по-іншому", - цитує боксера fightnews.info.

Останній бій українець провів в напівважкій вазі за пояс WBO, програвши нокаутом Сергію Ковальову.