Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 21:46
Українець, який програв Ковальову, повернеться на ринг влітку
|В'ячеслав Шабранський
Український боксер В'ячеслав Шабранський повернеться на ринг у червні-липні цього року, але вже в другій середній вазі.
Про це він розповів в інтерв'ю playitpk.co.
"Я повернусь на ринг в червні або в липні. В даний час я важу 84 кілограми. Раніше під час перерви між боями я важив близько 93 кіло, а зараз всього лише 84, таким чином, я вже скинув 20 фунтів. Відчуваю себе зовсім по-іншому", - цитує боксера fightnews.info.
Останній бій українець провів в напівважкій вазі за пояс WBO, програвши нокаутом Сергію Ковальову.
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