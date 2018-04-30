Гассієв розповів, де він хоче битися проти Усика

Мурат Гассієв і Олександр Усик

Мурат Гассієв хоче битися проти Олексанра Усика в Росії.

Про це розповів сам боксер.

"Бій перенесли. Звичайно, я дуже хочу, щоб бій пройшов в Росії, тільки через те, що дуже багато людей хочуть його наживо подивитися. Мій останній бій з Дортікосом був у Сочі, і, звичайно, хочеться, щоб бої такого рівня проходили у нас: стіни допомагають, для уболівальників велике свято. Сім'я може приїхати, підтримати, друзі", - сказав він.

"Якщо пройде в Україні, теж добре, люди поїдуть, а це не так далеко, як до Саудівської Аравії летіти. Але, по суті, можна навіть на Місяці боксувати. Головне, щоб ринг був, суперник, команда поруч - і все", - цитує Гассієва matchtv.ru.

Раніше стало відомо, чому Усик відмовився битися із суперником у Росії.