Стало відомо, який канал транслюватиме бій Ломаченка і Лінареса в Україні

Телеканал Інтер покаже в прямому ефірі бій між чемпіоном світу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченко та володарем поясу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом.

Трансляція розпочнеться 12-го травня о 2 годині ночі.

Перед ефіром буде показаний документальний фільм про Василя - "Боксер року", який нагадає становлення українця як одного з кращих боксерів у своїй ваговій категорії. Початок - о 0:15.

Повтор трансляції бою відбудеться 13 травня о 7:00.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко в спарингу переміг боксера, який битиметься проти Головкіна.