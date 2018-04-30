Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.04.2018 22:51
Стало відомо, який канал транслюватиме бій Ломаченка і Лінареса в Україні
Телеканал Інтер покаже в прямому ефірі бій між чемпіоном світу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченко та володарем поясу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом.
Трансляція розпочнеться 12-го травня о 2 годині ночі.
Перед ефіром буде показаний документальний фільм про Василя - "Боксер року", який нагадає становлення українця як одного з кращих боксерів у своїй ваговій категорії. Початок - о 0:15.
Повтор трансляції бою відбудеться 13 травня о 7:00.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко в спарингу переміг боксера, який битиметься проти Головкіна.
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