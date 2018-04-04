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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 14:41
Боксер, якого побив Усик, переходить у супертяжі
|Марко Хук
Відомий німець Марко Хук повертається в категорію боксерів у суперважкій вазі.
Як Boxingscene.com, колишній чемпіон світу в першій важкій вазі повернеться на ринг 16 червня. Ім'я суперника не повідомляється, проте квитки на бій надійдуть в продаж вже з 4-го квітня.
Востаннє Хук бився у суперважкій вазі ще в 2012 році. Тоді німець боснійського походження поступився росіянину Повєткіну за титул чемпіона світу за версією WBA, пише sportarena.com.
Як відомо, Марко Хук поступився Олександру Усику в чвертьфіналі WBSS.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій