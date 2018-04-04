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04.04.2018  14:41

Боксер, якого побив Усик, переходить у супертяжі

Марко Хук

Відомий німець Марко Хук повертається в категорію боксерів у суперважкій вазі.

Як Boxingscene.com, колишній чемпіон світу в першій важкій вазі повернеться на ринг 16 червня. Ім'я суперника не повідомляється, проте квитки на бій надійдуть в продаж вже з 4-го квітня.

Востаннє Хук бився у суперважкій вазі ще в 2012 році. Тоді німець боснійського походження поступився росіянину Повєткіну за титул чемпіона світу за версією WBA, пише sportarena.com.

Як відомо, Марко Хук поступився Олександру Усику в чвертьфіналі WBSS.





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