Ломаченко підняв над Каліфорнією прапор Білгород-Дністровського. ФОТО

Василь Ломаченко

30-річний український боксер Василь Ломаченко в США продовжує готуватися до поєдинку проти Хорхе Лінареса.

Щоб не забувати про батьківщину, Ломаченко встановив у дворі свого будинку в Каліфорнії прапор міста Білгород-Дністровський (колишня назва - Аккерман).

🤖 AKKERMAN in CALIFORNIA Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 3 Кві 2018 р. о 5:22 PDT

Як відомо, поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.

Також була інформація, що Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів.