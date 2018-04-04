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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 17:33
Ломаченко підняв над Каліфорнією прапор Білгород-Дністровського. ФОТО
|Василь Ломаченко
30-річний український боксер Василь Ломаченко в США продовжує готуватися до поєдинку проти Хорхе Лінареса.
Щоб не забувати про батьківщину, Ломаченко встановив у дворі свого будинку в Каліфорнії прапор міста Білгород-Дністровський (колишня назва - Аккерман).
Як відомо, поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.
Також була інформація, що Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій