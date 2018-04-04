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04.04.2018  18:35

Гассієв показав, як готується до бою з Усиком

Мурат Гассієв

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Мурат Гассієв показав, як готується до поєдинку проти українського чемпіона світу за версіями WBC і WBO Олександра Усика.

В рамках підготовки до бою росіянин провів бій з тінню, а відео свого тренування поділився в Instagram.

💥 @murat_gassiev shadow-boxes in Big Bear! #TrainingTuesday #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy

Допис, поширений World Boxing Super Series (@wbsuperseries) 3 Кві 2018 р. о 9:13 PDT

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрінеться з Муратом Гассієвим в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Як відомо, раніше Гассієв розповів про підготовку до бою з Усиком.





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