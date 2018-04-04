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69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 18:35
Гассієв показав, як готується до бою з Усиком
|Мурат Гассієв
Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Мурат Гассієв показав, як готується до поєдинку проти українського чемпіона світу за версіями WBC і WBO Олександра Усика.
В рамках підготовки до бою росіянин провів бій з тінню, а відео свого тренування поділився в Instagram.
Нагадаємо, що Олександр Усик зустрінеться з Муратом Гассієвим в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.
Як відомо, раніше Гассієв розповів про підготовку до бою з Усиком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій