Гассієв показав, як готується до бою з Усиком

Мурат Гассієв

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Мурат Гассієв показав, як готується до поєдинку проти українського чемпіона світу за версіями WBC і WBO Олександра Усика.

В рамках підготовки до бою росіянин провів бій з тінню, а відео свого тренування поділився в Instagram.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрінеться з Муратом Гассієвим в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Як відомо, раніше Гассієв розповів про підготовку до бою з Усиком.