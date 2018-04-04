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04.04.2018  22:54

Боксер, якого колись жорстко нокаутував Кличко, хоче знову втрутитися у боротьбу за пояс чемпіона

 Кубрат Пулєв

Болгарський боксер Кубрат Пулєв готовий провести бій із британцем Діліаном Вайтом, щоб визначити, хто буде обов'язковим претендентом на титул IBF у суперважкій ваговій категорії, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

Промоутер 36-річного болгарина Ніссе Зауерланд заявив, що переговори із Едді Гірном, який веде Вайта та Джошуа, майже підійшли до завершення.

"Ми сподіваємося, що Вайт прийме виклик на бій. Зараз усі хочуть битися із Джошуа, із Деонтеєм Вайлдером. Вони - чемпіони світу і заслужено завоювали свою титули. Проте у них є слабкі сторони і Пулєв міг би скористатися ними", - заявив промоутер.

За його словами, бій може відбутися у червні - у Болгарії, де Пулєв є національним героєм, або у Лондоні, пише BoxingScene.  

Зазначимо, що Пулєв вже був претендентом на титул IBF і мав зустрітися із Джошуа 28 жовтня у Кардіффі, проте через травму руки був змущений відмовитися від бою. 

Нагадаємо, що Володимир Кличко нокаутував Пулєва у 5-му раунді бою, який відбувся у 2014 році. 

Раніше повідомлялося, що промоутери хочуть домовитися щодо бою Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер.





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