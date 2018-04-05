Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
515 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  12:43

Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу

 Менні Пак'яо та Василь Ломаченко/колаж

Після зустрічі із аргентинцем Лукасом Маттіссе філліпінець Менні Пак'яо хочt бою із Василем Ломаченком.

Про це заявив промоутер боксерів, голова промоутерської фірми Top Rank Боб Арум.

"Я думаю, що Менні - один із найкращих боксерів у світі. Але ви ж розумієте, коли боксер старішає, з'являються молоді бійці, які хочуть зайняти їхнє місце. Але Менні тим не менш все ще один із найкращих. Якщо він переможе, він сказав мені, що хоче зустрічі із Василем Ломаченком, якого багато хто у свою чергу вважає найкращим бійцем у світі", - цитує Арума BoxingScene.

Бій Пак'яо - Маттіссе відбудеться у столиці Малайзії Куала-Лумпурі 14 липня. Тоді як 12 травня у Нью-Йорку Ломаченко битиметься із Хорхе Лінаресом з Венесуели.

Раніше Ломаченко зізнався, що йому пропонують за бій із Пак'яо 5 мільйонів доларів.





Читай також
Пак'яо налаштований битися з Ломаченком
Ще один українець хоче битися з легендарним Пак'яо
Легендарний Пак'яо вирішив змінити тренера?
Ломаченко - Пак'яо: промоутер розповів, що заважає проведенню супербою
Гвоздик: Ломаченко - фаворит, але Лінарес не здасться
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Титулований українець розповів, про те, як можна відібратися на ОІ-2020 і без поїздки на ЧС у Росію
13:44
Футбол. У Реалі виник конфлікт між Зіданом та зірковим нападником
13:27
Футбол. Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО
13:08
Футбол. В УЄФА назвали список претендентів на звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів
12:43
Бокс. Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу
12:19
Футбол. Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом
11:59
Футбол. Найважливіші матчі збірної України потрібно проводити у Львові - функціонер
11:43
Інше. Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!