Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу

Менні Пак'яо та Василь Ломаченко/колаж

Після зустрічі із аргентинцем Лукасом Маттіссе філліпінець Менні Пак'яо хочt бою із Василем Ломаченком.

Про це заявив промоутер боксерів, голова промоутерської фірми Top Rank Боб Арум.

"Я думаю, що Менні - один із найкращих боксерів у світі. Але ви ж розумієте, коли боксер старішає, з'являються молоді бійці, які хочуть зайняти їхнє місце. Але Менні тим не менш все ще один із найкращих. Якщо він переможе, він сказав мені, що хоче зустрічі із Василем Ломаченком, якого багато хто у свою чергу вважає найкращим бійцем у світі", - цитує Арума BoxingScene.

Бій Пак'яо - Маттіссе відбудеться у столиці Малайзії Куала-Лумпурі 14 липня. Тоді як 12 травня у Нью-Йорку Ломаченко битиметься із Хорхе Лінаресом з Венесуели.

Раніше Ломаченко зізнався, що йому пропонують за бій із Пак'яо 5 мільйонів доларів.